تخفيف “قيود كورونا” في إقليم اليوسفية إثر تقييم جديد للوضع الوبائي

أعلنت لجنة اليقظة الإقليمية في اليوسفية عن رفع بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإقليم، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بناء على التقييم، الذي باشرته اللجنة المذكورة بخصوص تطور الوضعية الوبائية فيه.

وذكر بلاغ للجنة اليقظة الإقليمية أنه “تقرر ابتداء من اليوم، عدم تمديد مواقيت إغلاق المحلات التجارية، والحرفية، والخدماتية، والفضاءات العمومية، وفضاءات تجارة القرب، والحمامات، والملاعب، والقاعات الرياضية في إقليم اليوسفية (موضوع القرار العاملي رقم 38 الصادر بتاريخ 27 غشت 2020)”.

وأضاف البلاغ نفسه أن هذا القرار يأتي “بناء على الاجتماعات المنتظمة، التي تعقدها اللجنة الإقليمية لليقظة في ضوء تطور الحالة الوبائية لكوفيد-19 في إقليم اليوسفية، وبناء على الإجراءات الاحترازية المتخذة، من أجل حصر انتشار هذا الوباء، وما تستدعيه الضوابط القانونية المواكبة لفرض حالة الحجر الصحي”.

وأهابت لجنة اليقظة بـ”المواطنات، والمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، المقررة من طرف السلطات العمومية، حفاظا على سلامتهم من الوباء، خصوصا احترام قواعد النظافة العامة، والتعاون في تطبيق التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات، وتوخي الحذر، وعدم الاستهتار بالمرض”.