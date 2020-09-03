كورونا: 9 إصابات خطيرة في مستشفى الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمكث في قسم النصر (قسم كورونا) في مستشفى الناصرة الإنجليزي، اليوم الخميس، 9 مرضى، بينهم 7 وصفت حالتهم بأنها تُنذِرُ بالخطر، و2 بحالة متوسطة، علمًا أن 2 ممّن وصفت حالتهم بأنها شديدة الْخَطَر تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة.

واستقبل مستشفى الناصرة الإنجليزي في الـ24 ساعة الأخيرة مصابَين إثنين بكورونا وصفت حالتهما شديدة الْخَطَر.

وأدرجت وزارة الصحة مدينة الناصرة ضمن قائمة البلدات العربية الحمراء التي قد تفرض عليها تقييدات وإغلاقات بسبب انتشار عدوى كورونا، صباح اليوم، إضافة لبلدات كفر قاسم واللقية وعين ماهل وجلجولية والطيرة ودالية الكرمل وكسرى سميع والفريديس وعسفيا وبيت جن وأم الفحم وجت وعرعرة وقلنسوة والكعبية طباش حجاجرة وأبو سنان وكفر كنا وزيمر والطيبة وعبلين وكفر برا.