شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نظرائه بعدة دول أوروبية والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع نظرائه بعدة دول أوروبية تعزيز العلاقات وآخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تناولت المباحثات معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة وكذلك جهود احتواء فيروس كورونا.

اليونان

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتناولا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتنسيق والتعاون المشترك من أجل تجاوز تداعياته واحتواء آثاره وأشارا إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

واستعرضا كذلك معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها المهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة.

الدنمارك

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي، يبا كوفود، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المالية والقانونية.

وتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.

واستعرض الجانبان جهود البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وتناولا معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها الهام في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام لشعوب المنطقة.

النمسا

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينرج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.

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وناقشا جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وجدد وزير خارجية النمسا ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكدا دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.

السويد

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع آن ليندي، وزيرة خارجية السويد، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن.

واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

سلوفاكيا

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع إيفان كورتشوك، وزير خارجية سلوفاكيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يعزز أواصر الصداقة بينهما.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح لـ"كورونا".

التشيك

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع توماس بيتشيك، وزير خارجية التشيك، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشترك بالمجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.