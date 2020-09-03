شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات الى85077 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

Advertisements واوضحت اللجنة الوطنية الصحية الصينية في بيان لها ،بان جميع حالات الإصابة الجديدة لقادمين من الخارج..مشيرة الى انه لليوم الثامن عشر على التوالي لم تسجل إصابات محلية.

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