إيران.. حكم بإعدام بطل رياضي لمشاركته في مظاهرات.. ودعوة دولية “لإنقاذه”

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أطلق أبطال ورياضيون إيرانيون مناشدة دولية لإنقاذ حياة بطل المصارعة الإيراني، نويد أفكاري، بعد صدور حكم بإعدامه، بسبب مشاركته في مظاهرات شيراز، يناير 2018.

وأصدر أبطال ورياضيون إيرانيون بيانًا دعوا فيه كافة الاتحادات الرياضية الدولية، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق أفكاري.

وقال البيان إن جهاز القضاء التابع لنظام حكم الملالي حكم على أفكاري، 27 عامًا، بالإعدام مرتين والسجن 6 سنوات و6 أشهر و74 جلدة، كما حُكم على شقيقيه، وحيد (35 سنة)، وحبيب (29 سنة) بالسجن 54 سنة و74 جلدة، و27 سنة و74 جلدة على التوالي، بسبب مشاركتهم في انتفاضة يناير 2018 في شيراز.

وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا للنظام أيدت الحكم الصادر بحق الثلاثة أفكاري. أفكاري، فاز ببطولة المصارعة الحرة الوطنية عدة مرات.

وتابع البيان أنها ليست تلك المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني بإعدام أو إطلاق النار على أبطال إيرانيين، بسبب واجبهم الإنساني والوطني والرياضي وخوف الحاكم من شعبيتهم.

وحثّ البيان اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمصارعة أن توضحا للنظام الإيراني أنه إذا ارتكب هذه الجريمة، فستواجه جميع الألعاب الرياضية في إيران حرمانًا خطيرًا.

كما دعا البيان جميع الرياضيين في جميع أنحاء العالم بالانضمام إلى الدعوة لإنقاذ حياة المصارع الإيراني “حتى يعلم النظام الحاكم أن الشعب وكذلك الرياضيين لم يكونوا وحدهم في مواجهة جرائمه”، بنص البيان.



