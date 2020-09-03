شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة النفط المشتعلة في سريلانكا تهدد بـ"كارثة بيئية" والان نبدء بالتفاصيل

قال قائد عسكري في سريلانكا اليوم الخميس إن هناك مخاوف من تسرب 270 ألف طنا من النفط في المحيط، وذلك عقب اندلاع حريق في ناقلة نفط تحمل علم بنما قبالة جنوب شرق ساحل سريلانكا اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث باسم البحرية إن حريقا في غرفة المحرك نشب نتيجة لوقوع انفجار صباح اليوم، ولم يتم السيطرة عليه حتى الآن.

وكانت الناقلة ام في دايموند في طريقها من الكويت إلى الهند عندما وقع انفجار واندلع حريق بها، وجرى إنقاذ 22 شخصا من بين أفراد طاقم العمل الـ23، وقد أصيبان شخصان على الأقل.