'فوربس' تعلن عن أفضل المطربين العرب... من تصدّر القائمة؟

وأوضحت المجلة أنها اعتمدت على حجم وتأثير هؤلاء المطربين رقميًا وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، حيث تم فحص منصات نحو 500 مطرب عربي وتصفية من يزيد متابعيهم على 3 ملايين متابع، وإلى جانب التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم الأخذ في الاعتبار مسيرة هؤلاء النجوم في مجال الفن والترفيه، وكذلك أدوارهم خارج مجال عملهم من خلال العمل المجتمعي أو أن يكونوا سفراء للنوايا الحسنة أو غير ذلك.



وجاءت قائمة أفضل 10 مطربين عرب كالتالي:

احتل عمرو دياب دياب المرتبة الأولى ضمن هذه القائمة. فسرت المجلة وجود الهضبة بالمركز الأول على الرغم من زيادة متابعي نانسي عجرم عنه، بأنها أخذت في الاعتبار مسيرته الطويلة، إضافة إلي نشاطاته خارج المجال، كسـفير للنوايا الحسنة للأمم المتحــدة. وكانت أغنية "زي ما انتي" الجديدة لـ عمرو دياب، قد تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا حول العالم، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعا حول العالم خلال الأيام الماضية.

وجاءت في المرتبة الثانية النجمة اللبنانية نانسي عجرم. يأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه عجرم إلى مسيرتها الفنية بعدما حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي. يذكر أن عجرم سبق وأن حلّت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan" للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.

واحتلت المرتبة الثالثة الفنانة اللبنانية إليسا، تبعها في المرتبة الرابعة قيصر الغناء كاظم الساهر، وفي المرتبة الخامسة الفنانة اللبنانية نجوى كرم.