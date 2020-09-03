'فوربس' تعلن عن أفضل المطربين العرب... من تصدّر القائمة؟

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وجاءت قائمة أفضل 10 مطربين عرب كالتالي:
وجاءت في المرتبة الثانية النجمة اللبنانية نانسي عجرم. يأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه عجرم إلى مسيرتها الفنية بعدما حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي. يذكر أن عجرم سبق وأن حلّت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan" للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.
واحتلت المرتبة الثالثة الفنانة اللبنانية إليسا، تبعها في المرتبة الرابعة قيصر الغناء كاظم الساهر، وفي المرتبة الخامسة الفنانة اللبنانية نجوى كرم.
•المرتبة السادسة: أصالة نصري
•المرتبة السابعة: أحلام الشامسي
•المرتبة الثامنة: راغب علامة
•المرتبة التاسعة: جورج وسوف
•المرتبة العاشرة: تامر حسني
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