عدد وفيات كورونا في إيران يقترب من 22 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن وفاة 129 شخصا وتسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21926 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 380764 شخصا منذ بدء تفشي الوباء. وقالت الوزارة إن 3702 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.



هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 328595 شخصا. هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 328595 شخصا. وقالت الوزارة إن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى أن 13 إقليما في وضع صحي أحمر، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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