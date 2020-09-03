القبض على شخص شارك بنزاع عشائري شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإلقاء القبض على شخص شارك بنزاع عشائري في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من استخبارات الداخلية ألقت القبض على شخص شارك بالنزاع العشائري في حسينية المعامل"، مبيناً أن "المعتقل يشتبه بحرقه مخزناً للمواد البلاستيكية تابع لأحد المواطنين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم المعتقل إلى مركز شرطه حسينية المعامل وفق وصل استلام أصولي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم المعتقل إلى مركز شرطه حسينية المعامل وفق وصل استلام أصولي".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأحد (30 آب 2020)، عن صدور أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية.
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