العثور على جثة فتاة عليها آثار إطلاق نار في ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، الخميس، بالعثور على جثة فتاة عليها آثار إطلاق نار في منطقة حي السلام بالمحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت ظهر اليوم، على جثة فتاة داخل أحد الدور السكنية في منطقة حي السلام بمحافظة ميسان"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في منطقة الرأس".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة عثرت كذلك على كيس صغير يحتوي على مادة الكريستال المخدرة وأنبولة زجاجية تستخدم لتعاطي للمخدرات في محل الحادث".

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