كورونا اليوم.. اختبار لقاح جديد والإصابات تتجاوز 26 مليوناً عبر العالم

تجتهد دول وشركات أدوية عدة للتوصل إلى علاج ناجع لمرض "كوفيد-19″، آخرها ما أعلنت عنه شركة سانوفي (Sanofi) الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية غلاكسو سميث كلاين (GlaxoSmithKline) لاختبار لقاح بروتيني.

في غضون ذلك، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 26 مليونا و10 آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم. Advertisements وتوفي 861 ألفا و770 جراء الفيروس. وسجلت الهند -التي تعتبر أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا- أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في العالم منذ حوالي شهر. واعلنت الأمم المتحدة امس، عن عزمها عقد قمة نهاية الشهر الحالي بشأن التغييرات الواجب إدخالها على النظام العالمي، على ضوء المخاطر التي كشفت عنها تداعيات هذه الجائحة.

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