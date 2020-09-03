مهاجم أسود الرافدين: الحياة عادت الا كرة القدم.. هل أصبحت هي الوباء؟

وتوقفت الأنشطة الرياضية منذ 19 آذار الماضي بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا

وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى العراق مع تخفيف إجراءات حظر التجوال والسماح للمحال التجارية والأسواق بفتح أبوابها، لكن النشاط الرياضي ما زال متوقفاً.



وفي هذا الصدد علق حسين عبر حسابه على "انستغرام" قائلاً إن "ما يحدث للرياضة العراقية امر عجيب غريب.. الحياة تعود طبيعية بينما كرة القدم لا تعود؟"

وأضاف متسائلاً: "هل أصبحت كرة القدم هي الوباء الحقيقي بنظر من لا يريد عودة التدريبات والمباريات؟"

ومن المقرر ان تصدر خلية الازمة قراراً باستئناف النشاط الرياضي خلال الأيام المقبلة.