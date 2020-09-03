2020-09-03 | 13:49
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وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى العراق مع تخفيف إجراءات حظر التجوال والسماح للمحال التجارية والأسواق بفتح أبوابها، لكن النشاط الرياضي ما زال متوقفاً.
وفي هذا الصدد علق حسين عبر حسابه على "انستغرام" قائلاً إن "ما يحدث للرياضة العراقية امر عجيب غريب.. الحياة تعود طبيعية بينما كرة القدم لا تعود؟"
وأضاف متسائلاً: "هل أصبحت كرة القدم هي الوباء الحقيقي بنظر من لا يريد عودة التدريبات والمباريات؟"
ومن المقرر ان تصدر خلية الازمة قراراً باستئناف النشاط الرياضي خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم أسود الرافدين: الحياة عادت الا كرة القدم.. هل أصبحت هي الوباء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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