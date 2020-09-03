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مهاجم أسود الرافدين: الحياة عادت الا كرة القدم.. هل أصبحت هي الوباء؟

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2020-09-03 | 13:49

مهاجم أسود الرافدين: الحياة عادت الا كرة القدم.. هل أصبحت هي الوباء؟

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ابدى مهاجم المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، ايمن حسين استغرابه من عدم استئناف النشاط الرياضي في العراق.
وتوقفت الأنشطة منذ 19 آذار الماضي بسبب إجراءات مواجهة فيروس .

وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى العراق مع تخفيف إجراءات حظر التجوال والسماح للمحال التجارية والأسواق بفتح أبوابها، لكن النشاط الرياضي ما زال متوقفاً.


وفي هذا الصدد علق حسين عبر حسابه على "انستغرام" قائلاً إن "ما يحدث للرياضة العراقية امر عجيب غريب.. الحياة تعود طبيعية بينما كرة القدم لا تعود؟"

وأضاف متسائلاً: "هل أصبحت كرة القدم هي الوباء الحقيقي بنظر من لا يريد عودة التدريبات والمباريات؟"

ومن المقرر ان تصدر خلية الازمة قراراً باستئناف النشاط الرياضي خلال الأيام المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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