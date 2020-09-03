جونسون يبحث مع كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفق رويترز فإن جونسون انضم لاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن.

ونقلت عن مكتب جونسون: "انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط".

وحركت الإمارات المياه الراكدة حول عملية السلام في الشرق الأوسط عبر معاهدة السلام مع إسرائيل التي كان أهم مخرجاتها وقف خطط الضم لأجزاء واسعة من الضفة كانت ستزيد الأمور في المنطقة تعقيدا.