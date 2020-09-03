بريطاني يهادي صديقه.. ففاجأته قطر بهدية صادمة

يواجه سائح بريطاني خطر السجن لمدة عام بأحد السجون القطرية؛ بسبب هدية زهيدة الثمن كان قد اشتراها لصديق خلال رحلة سافر فيها إلى أستراليا.

وطبقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بدأ كابوس كونور هوارد (27 عامًا)، من شرق لوثيان الاسكتلندية، عندما كان مسافرا في عطلة إلى اليونان مع صديقه روس ماكينلي (27 عامًا)؛ للقاء والديه روبرت وأديل، اللذين كانا يبحثان عن منزل هناك.

ولم يتمكن كونور من المرور من دائرة الهجرة في اليونان بعدما تبين أثناء مراجعة جواز سفره أنه مطلوب لدى السلطات في قطر.

وذكرت "ذا صن" خلال تقرير حصري لها أن الشرطة في مطار قطر كانت قد احتجزت كونور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال ترانزيت بين أستراليا واسكتلندا بعدما عثروا بين أمتعته على قطعة حلي تافهة قيل إنها "مطحنة مخدرات" اشتراها هدية لصديق.

ووقتها، أمضى الشاب، وهو مدير مشروع، ست ساعات في زنزانة بقطر قبل السماح له بالمغادرة، الأمر الذي جعله يفترض أن المسألة قد أغلقت.

لكن أوضحت "ذا صن" أن قضية كونور في قطر أعيد النظر فيها في يناير/كانون الثاني، حكم عليه غيابيًا بالسجن 12 شهرًا، وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه في يوليو/تموز.

وذكرت الصحيفة أن كونور لم يكن لديه علم بمسألة مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه حتى احتجزه رجال شرطة المطار في اليونان عندما كان مسافرًا لرؤية والديه، روبرت وأديل، السبت.

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وقال والده روبرت (55 عامًا): "صديق لنا ذهب لاستقبالهما وإحضارهما من المطار، لكنه اتصل بنا وأخبرنا أنه لم يخرج.

وأضاف أنه "أرسل كونور رسالة نصية إلينا يقول فيها إن جواز سفره لم يمر من الفحص بسبب مذكرة اعتقال دولية (صادرة بحقه). ونقل إلى مركز الشرطة ثم إلى السجن."

وتابع: "أنه لكابوس"، حيث يواجه ابنه جلسة محكمة حاسمة غدًا سيقرر فيها القضاة اليونانيون ما إن كانوا سيسلمونه للقطريين أو سيتعاملون معه بموجب النظام اليوناني.

وأردف والده: "رأيناه نصف ساعة اليوم. الضغط والقلق رهيب. يجب أن نتحدث معه عبر الزجاج والقضبان. إنه لأمر يكسر القلب ومزعج للغاية. إنه مكان مرعب للتواجد به، الحراس يسيرون بالممر حاملين أسلحة. كونور لم يعش أي مشكلة من قبل أبدًا، إنه فتى محب للمرح."

ويبقى والدا كونور في كورفو على أمل إطلاق سراح ابنهما، حيث قال روبرت: "فقط نريد خروجه. نحتاج الآن دعم السلطات البريطانية من أجل إعادة كونور إلى الديار."

ويحق لكونور الاستئناف في القضية، هذا وتزعم السلطات القطرية الآن إنه كان يحمل زيت القنب الهندي وقت اعتقاله.

لكن قال والده روبرت: "إن كان بحوزته الزيت ففيما سيحتاج المطحنة (الهدية)؟. لست من مستخدمي المخدرات لكنها بالتأكيد غير منطقية."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن موظفيهم على تواصل مع الرجل البريطاني وعائلته بعد اعتقاله كورفو، كما إنهم يتواصلون مع السلطات اليونانية.