اخبار العالم

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 63 ألف حالة بالامارات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من فيروس إلى 63 ألف حالة بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 63 ألف حالة بالامارات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 67,821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وقالت الوزارة الإماراتية، في بيان، إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 72,154 حالة.

Advertisements

 

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 62,668 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 63 ألف حالة بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا