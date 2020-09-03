شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات الى85077 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.



واوضحت اللجنة الوطنية الصحية الصينية في بيان لها ،بان جميع حالات الإصابة الجديدة لقادمين من الخارج..مشيرة الى انه لليوم الثامن عشر على التوالي لم تسجل إصابات محلية.

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