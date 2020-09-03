شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصین: سنرد على القیود الأمریكیة على الدبلوماسیین والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الصینیة ھوا تشون ینغ ،الیوم الخمیس، في إفادة صحفیة یومیة "إن بكین سترد بالطرق المشروعة على القیود الجدیدة التي فرضتھا الولایات المتحدة على الدبلوماسیین الصینیین".

Advertisements وقالت واشنطن ،امس یوم الأربعاء، إنھا ستلزم الدبلوماسیین الصینیین الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجیة قبل زیارة أي حرم جامعي أو تنظیم أي فعالیات ثقافیة بحضور أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.

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