الكويت تسجّل قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 87 ألفا و378 حالة.



وتظهر الحصيلة التي أعلنتها الصحة الكويتية اليوم أن هناك قفزة كبيرة في عدد الإصابات التي لم تزد في الأيام الماضية عن 600 حالة في اليوم.

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وحذر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على حسابه بموقع "تويتر" من هذا الارتفاع، قائلا: "لنتعاون على تقليل الاصابات من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية ليستمر الانفتاح دون حاجة إلى العودة للمربع الأول".

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند الوزارة اليوم، إلى تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 535 حالة.

ولفت المتحدث إلى وجود 93 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 582 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 78 ألفا و791.