شكرا لقرائتكم وزير المالية السعودي: عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، إن اقتصاد المملكة بدأ يشهد نموا في العديد من القطاعات التي كان يتم التركيز عليها.

وأضاف "رؤية 2030، بدأت تثمر وحققنا نموا في السياحة والترفيه والقطاع المالي والتكنولوجي، وفي حين كان النمو بين 3 و8% في عام 2020 تولينا رئاسة قمة العشرين ووضعنا جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت كورونا وأثرت على الجميع بمن فيهم السعودية وأسعار النفط تراجعت، وتراجعت معها إيرادات المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها".

وفي حين أكد أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، لفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا.

وأكد الجدعان أنه تم العمل على فتح الاقتصاد، واصفاً النتائج بـ"الإيجابية جدا".

وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي "ساما" قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.

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وفي حين شدد الجدعان على أن رؤية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، أكد أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جدا "ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية".

من جهة أخرى، قال الجدعان إنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.

إلى ذلك، نوه الجدعان بالاستجابة السريعة لدول العشرين حيث لأول مرة بالتاريخ "عقدنا أول قمة افتراضية بالربع الأول من العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة، حيث جمعنا 21 مليارا بحلول مايو".

وقال:" لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين"، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا.

وتابع: "بدأنا بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات"، وعاد ليقول: "شهدنا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام".

وختم قائلا بأن "التركيز ينصب على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية".