أمريكا تعاقب إثيوبيا بعد تعنتها مع مصر في مفاوضات سد النهضة.. وأول رد فعل من رئيس الوزراء الإثيوبي

كتب: ضياء السقا

قررت الولايات المتحدة الأمريكية خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا، بسبب تعنتها مع مصر بخصوص مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله. وما زال الخلاف قائماً على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو.

وأبلغ مصدر في الكونجرس "رويترز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن "الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.

وجاء في الرسالة: "زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر، ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي)".

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

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وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.

ومطلع العام الجاري، دخلت واشنطن على خط الأزمة واستضافت مباحثات بشأن السد في محاولة لحل للتوصل إلى حل، فيما انسحبت إثيوبيا قبل التوقيع على اتفاق، مُتهمة واشنطن بالانحياز إلى مصر.

وفي أول رد فعل له، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغريدة بالأمهرية تتعلّق بتنمية المسؤولية الاجتماعية، دون أن يلفت الذكر إلى عقوبات واشنطن.

وغرّد آبي أحمد بالأمهرية، الخميس، على حسابه الموثّق عبر تويتر: "ازدهار أي بلد مرتبط بتنمية المسؤولية الاجتماعية.. الرخاء أولوية لمواطنينا ليشعروا بالمسؤولية الاجتماعية. عندما يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع بما يتجاوز الكلمات، يمكننا تحقيق النتائج المرجوة بسرعة".