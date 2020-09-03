بريطانيا تدعو لتحقيق العدالة

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"الخليج 365" من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى ضرورة تحقيق العدالة في شأن مؤامرة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وفي تصديه لقيادة الإدانة العالمية لتسميم المعارض الرئيسي لبوتين، قال رئيس الوزراء البريطاني إن استخدام مادة كيماوية تم استخدامها ضد نافالني كان "فظيعا" بعد أن أثبتت اختبارات المستشفى الألمانية "دون شك" أنه تسمم بغاز الأعصاب الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وأضاف: "لقد رأينا مباشرة العواقب المميتة لنوفيتشوك في المملكة المتحدة، في إشارة لتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مارس 2018 في مدينة سالزبوري البريطانية.

وقال جونسون: "يجب على الحكومة الروسية الآن شرح ما حدث للسيد نافالني - سنعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق العدالة".

واتهم جونسون الكرملين بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بنوفيتشوك في سالزبوري عام 2018. ونفت موسكو أي تورط لها.

موقف راب

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إنه "غير مقبول على الإطلاق" سلاحًا كيماويًا محظورًا استخدمته روسيا مرة أخرى.

وقال دومينيك راب: "الحكومة الروسية لديها قضية واضحة للرد عليها. يجب أن تقول الحقيقة بشأن ما حدث للسيد نافالني.

وأضاف: "سنعمل بشكل وثيق مع ألمانيا وحلفائنا وشركائنا الدوليين لإثبات أن هناك عواقب لاستخدام أسلحة كيماوية محظورة في أي مكان في العالم."

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وكان تم نقل السيد نافالني إلى مستشفى في برلين بعد مرضه على متن رحلة داخلية لروسيا في 20 أغسطس ، حيث قال الأطباء في أومسك حيث كان في المستشفى إنه مصاب بالتهاب البنكرياس ولم يتعرض للتسمم.

وعلى صلة، قال وزير الصحة مات هانكوك أن المملكة المتحدة "ستكون مستعدة لتقديم كل الدعم المتاح لمساعدة ألمانيا ، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

استهجان

ووصف متحدث باسم البيت الأبيض تسميم نافالني بأنه "مستهجن تماما" وقال إن الولايات المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة أولئك الموجودين في روسيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستقيد أيضًا الأموال المخصصة "لأنشطتها الخبيثة".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تسميم نافالني كان "محاولة قتل" ودعت روسيا إلى إجراء تحقيق في من سممه ، ووعدت بتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي والناتو.

وقال الكرملين إنه لا يمكنه تقديم رد مناسب حتى الآن وطلب تبادلًا كاملاً للبيانات بين برلين وموسكو ، فضلاً عن التعاون الكامل.

وقالت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، إن تسميم نافالني "عمل حقير وجبان - مرة أخرى". وأضافت: "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

كما ندد وزير خارجية ليتوانيا بالتسمم ، قائلا "لا يمكنك شراء هذا من متجر الأدوية" كما أشار إلى نوفيتشوك. وغرد ليناس لينكيفيسيوس على المسؤولين "يجب أن يواجهوا العواقب" و "لا يبقى الكثير من الأسطر غير متقاطعة".