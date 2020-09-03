شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئات الإعلامية تناقش قضايا الأمن القومى وطرق تناولها بوسائل الإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "الإعلام و قضايا الأمن القومى"، أدار الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، حيث تعد الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام و لترتيب البيت الإعلامي.

وأعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام و ايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام والحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

شارك فى الورشة، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين وعبد الرزاق توفيق رئيس تحرير الجمهورية وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق و عدد من الإعلاميين وأعضاء المجلس.

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئات الإعلامية تعمل فى إطار منظومة متكاملة، مضيفا أنهم يراعوا المحددات والمعايير حتى لا ندخل فى حالة جدال، وأنهم توصلوا إلى المحددات و المعايير حتى تقوم بعملنا.

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ولفت المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الأمن القومى والحفاظ على مؤسسات الدولة يواجه تحديات كثيرة ويجب أن ننتبه لذلك و نتصدى لها و يجب وضع أسس و معايير حول كيفية التعامل.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال كلمة له، أنه يتمنى الا نتوسع فى نشر أخبار الحوادث و الجرائم التى تؤثر على الصورة العامة للمجتمع الا فى أضيق الحدود .