شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحل أزمة عجز المعلمين بمدارس أسيوط قبل بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الكريم زكريا، سرعة حل أزمة عجز المعلمين فى بعض المدارس بمحافظة أسيوط، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن المعلم هو الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها المنظومة التعليمية الجديدة، ولهذا يجب سرعة حل هذه الازمة حتى لا تؤثر على العملية التعليمية وتعيق المنظومة الجديدة التى بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، ومن المتوقع لها المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة شريطة أن يتم توفير العناصر والأدوات اللازمة لها.

وأوضح زكريا، أن عجز المعلمين من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع وحل الأزمة، وذلك من خلال سرعة توفير العدد اللازم منة المعلمين للمحافظات التى تشهد عجزا صارخا فى العديد من التخصصات، ويكون ذلك من خلال عمل حصر شامل ودقيق لنسبة العجز والعمل العاجل على إيجاد حلول له.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حل الأزمة قبل بدء العام الدراسى وليس بعد البدء فى الدراسة، لافتا إلى أهمية الاعتماد على مسابقة العقود المؤقتة التى تمت خلال الفترة السابقة خاصة وأن المعلمين يمتلكون خبرات ومقومات تؤهلهم للعمل والاندماج فى المنظومة التعليمية بصورة أفضل، وفي نفس الوقت جميع بياناتهم متوفرة لدى الوزارة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبل بديوان عام الوزارة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسى المقبل 2020/2021، مرحبا بالتعاون مع وزارة الصحة فى عدة مجالات كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق فى إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية؛ حيث سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب.