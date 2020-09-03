شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تكشف أكاذيب الإخوان الإرهابية حول هدم المساجد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الإعلامية خلود زهران، على الهواء مباشرة، حول أكاذيب الجماعة الإرهابية، وإطلاقهم شائعة هدم الدولة للمساجد، متابعة: "الجماعة تنتهج منهج الكذب والبكاء والنحيب".

وقالت خلود زهران، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الوقائع والأرقام هى الوحيدة التى تستطيع إثبات أكاذيب الجماعات الإرهابية، مضيفة: "اللى عايز يتأكد ينزل على أرض الواقع ويشوف بعينه".

وأشارت خلود زهران إلى أن مصر المتهمة بهدم بيوت الله قامت خلال خمسة أو ستة أعوام فقط ببناء 1200 مسجد بالمدن الجديدة.

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وأوضحت أن اتجاهات الدولة المصرية للمدن الجديدة، تنصب نحو ربط جميع الإنجازات ببعضها وتحقيق الوعود على أرض الواقع.

ومن جانب آخر أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن الإعلام المصرى نجح فى فضح وكشف أكاذيب الجماعات الإرهابية خاصة الإخوان وقنواتهم وعملائهم فى تلك القنوات بقطر وتركيا التى لا تكف عن الكذب والادعاءات الواهية كل لحظة، مضيفا "وهو ما تصدى له الإعلام المصرى ونجح بامتياز فى كشف تلك الادعاءات من خلال المصادر الرسمية والحرص على توضيح وتفنيد تلك الأكاذيب أولا بأول، وهو ما أصبح واضحا للمواطن المصرى أن هدف هذا الإعلام العميل الحرص على إحداث الوقيعة والفتنة بين الشعب وحكومته والتشكيك فى كل شىء وهو ما يدل على فلس وفقر لتلك الجماعات الارهابية التى لا تريد الخير لمصر ولشعبها الأبى".

وطالب عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" باستمرار الإعلام المصرى فى كشف زيف هؤلاء من خلال نقل الإنجازات التى تتحقق كل يوم على أرض الواقع وتوضيح انعكاسها على المواطن المصرى مع استضافة نخبة من المتخصصين فى كل مجال، مشيرا إلى أن هذا يكون رداً عملياً على هؤلاء الخونة والذين لا يكفون ليل نهار فى تصدير الكذب والتضليل على مدار 24 ساعه وكلها محاولات فاشلة لأن الشعب المصرى أصبح لديه مناعة قوية من هذه الشائعات التى أصبحت بلا فائدة ولا تأثير نتيجة النجاحات التى تتم على أرض الواقع.

وحول دور النقابة فى ضبط المشهد الإعلامى وتقنين الأوضاع تابع عدلى: "النقابة هدفها ضبط المشهد الإعلامى من خلال تقنين أوضاع العاملين فى مهنة الإعلام فلا يسمح لغير الحاصلين على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة بالعمل فى المجال الإعلامى، إلا بالانضمام لها وهم الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة".

وأشار عدلى إلى أن القانون يعاقب من يعمل دون تصريح أو عضوية لذا على من لم يحصل على العضوية التقدم للنقابة منعاً من المساءلة القانونية التى لن تتنازل عنها النقابة حفاظا وضبطا للمشهد الإعلامى المصرى الذى يحتاج الى ضبطه حاليا فى وقت تحتاج مصر إلى جهود أبنائه فى ظل تحديات كثيره تتطلب اعلاماً قوياً يدرك أهمية الكلمة والمعلومات الصحيحة.