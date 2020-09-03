كورونا.. أكثر من 26 مليون إصابة عالميا ونحو 862 ألف وفاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كورونا لا يتوقف عن حصد ضحاياه

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد أكثر 26 مليونا و10 آلاف شخص على مستوى العالم كما توفي 861 ألفا و770 جراء الفيروس ، حسب أحدث إحصاء لوكالة رويترز.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و122 ألفا و77 إصابة، و185 ألفا و754 وفاة ، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 3 ملايين و997 ألفا و865 إصابة و123 ألفا و780 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت 3 ملايين و769 ألفا و523 إصابة و66 ألفا و333 وفاة ،التي تعد أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا، حيث سجلت أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في العالم منذ حوالي شهر، رغم أن عدد الوفيات ما يزال منخفضا نسبيا.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و5 آلاف حالة إصابة، و17 ألفا و 414 وفاة.

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إصابات جديدة في ألمانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 247 ألفا و411 حالة حتى صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9322 حالات وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 219 ألفا و904 أشخاص.

وكان معهد “روبرت كوخ” الألماني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

روسيا تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة

أعلنت روسيا تسجيل 4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و995 ألف وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم. وقالت السلطات إن 114 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية وبهذا تصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 17 ألفا و528 شخصا.