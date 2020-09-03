كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة في النمسا، اليوم الخميس، 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وذلك في أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا 28 ألفا و372 حالة، وتعافى منها 24 ألفا و171 حالة، بينما توفى 735 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية النمساوية، أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغ 203 حالات يليها النمسا السفلى 60 حالة وتيرول 56 حالة وستيريا 30 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في ولاية بورجنلاند، حيث سجلت إصابة واحدة .

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وقالت المستشارة النمساوية "رئاسة الوزراء"، إن المستشار الفيدرالي سباستيان كورتز، صحته جيدة وغير مصاب بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في المستشارية، اليوم، إن أحد مساعدي كورتز أصيب بالفيروس وهو أول حالة يثبت إيجابيتها بمكتب رئاسة الوزراء "المستشارية".

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يكن لديه اتصال مباشر مع المستشار الفيدرالي والذي تم إجراء اختبار له بالفعل وثبت أنه سلبي.

وأشارت المصادر، إلى أن زميلين أخرين مخالطين للمساعد تم وضعهما في الحجر الصحي المنزلي.