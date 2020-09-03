كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تعلن تسجيل 1987 إصابة و65 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ألف و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 228 ألفًا و403 إصابات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة فلبين ستار، عن الصحة الفلبينية، أن 880 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 159 ألفًا و475 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء 70% من إجمالي الحالات المؤكدة.

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وأعلنت الصحة الفلبينية، عن تسجيل 65 وفاة جديدة، غالبيتهم في منطقة العاصمة انيلا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و688 وفاة.

ويشار إلى أن الفلبين، تسجل للمرة الأولى إصابات يومية أقل من 2000 إصابة منذ 29 يوليو الماضي عقب إعادة فرض إغلاق صارم في مدينة مترو مانيلا وحولها أوائل أغسطس الماضي.

وكانت مدينة مترو مانيلا، سجلت غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها كافيت ولاجونا وجزيرة نيجروس ومنطقة ريزال.