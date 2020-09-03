الفنان الراحل عبد الجبار الوزير.. محطات من حياة أيقونة مراكش

فقدت الساحة الفنية المغربية، ليلة أمس الأربعاء، أحد أبرز رموز الكوميديا، والتمثيل في المغرب، الفنان المراكشي عبد الجبار الوزير عن عمر ناهز 92 سنة.

ورأى الراحل عبد الجبار لوزير النور في مدينة مراكش عام 1928، وقضى طفولته في الأحياء الشعبية للمدينة القديمة في مراكش، وتعلم في تلك الفترة عددا من الحرف التقليدية، كصناعة الجلد، والخشب.

وفي المقابل، كان الراحل عبد الجبار الوزير يهوى كرة القدم، وقد التحلق في شبابه، عام 1948، بفريق الكوكب المراكشي كحارس مرمى لفريق الفتيان، وذاق الراحل طعم السجن، بسبب مواقفه الوطنية، بعد نفي الملك محمد الخامس، زمن الحماية الفرنسية، واستغل تلك الفترة في تعلم الكتابة، والقراءة من معتقلين معه.

وانضم الراحل عبد الجبار الوزير إلى القوات المساعدة لمدة 4 سنوات، قبل أن يتفرغ للفن، الذي يعشقه.

ودخل عبد الجبار لوزير، عام 1957، القفص الذهبي، وأنجب من زوجته 4 أبناء، بينهم أنثى واحدة.

وعشق الراحل للفن انطلق من ساحة جامع لفنا، حيث انجذب لفن الحكي، و”الحلقة”، ثم انتسب بعد ذلك للعديد من الفرق المسرحية المحلية من أبرزها: “فرقة الأمل والأطلس”، وفرقة “الوفاء المراكشية”.

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وامتدت مسيرة الراحل عبد الجبار الوزير في الفن لأكثر من 60 سنة، اعتلى فيها الركح، وشارك في مسلسلات تلفزية، وإذاعية.

وكانت أول مشاركة مسرحية للراحل في مسرحية ” الفاطمي والضاوية “، عام 1951، رفقة رفيق دربه الراحل الفنان محمد بلقاس، وبعد ذلك مسرحيات “غلطة أم”، و”الشلح العساس”، و”أولاد جامع الفنا”، و”الموسيقار المجنون”.

وجرب الراحل عبد الجبار الوزير السينما، من خلال مشاركته الأولى من نوعها في فيلم “لورانس العرب”، عام 1962، الذي صور جزء منه في المغرب، ثم شارك في فيلم “عندما تنضج الثمار”، عام 1968، ومن أشهر أعماله التلفزية فيلم “ولد مو” من إخراج داوود أولاد السيد، وبطولة عبد الله فركوس، وسيتكوم “دار الورثة”، كما ألف سلسلات منها “دردبة عند الغشيم”، و”عطيل بين الحلقة والأوطيل”، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي “كنوز الفضايل”.

وأمضى أيقونة الكوميديا المراكشية آخر سنواته في الصراع مع أمراض الشيخوخة، منها مرض السكري، حيث دخل المصحة في حالات خطرة لمرات عديدة، آخرها كانت في منتصف يوليوز الماضي، قبل أن يغادرها بعد تجاوزه الغيبوبة.

وأنهى الموت حياة عبد الجبار الوزير، ليلة أمس، لتفقد الساحة الفنية المغربية اسما كبيرا آخر، أغنى الفن المغربي بتجربته.