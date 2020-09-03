جبهة “البوليساريو” الانفصالية تدافع عن عرقلة الحركة في معبر الكركارات

دافعت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عن عرقلة الحركة في معبر الكركارات، بين المغرب، وموريتانيا، والتي قامت بها عناصر انفصالية، خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الجبهة الانفصالية، في بلاغ لها، إنها ترفض استمرار وجود نقطة العبور الكركارات، واصفة هذه النقطة بغير القانونية.

من جانبها، وصفت منظمة شباب الجبهة الانفصالية، ما أقدمت عليه عناصر موالية لها في منطقة الكركارات بالعمل البطولي، مطالبة بحماية دولية لهم.

وعادت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى محاولة التشويش على الوضع، بعرقلة العبور عبر معبر الكركارات الحدودي، الرابط مع موريتانيا.

Advertisements

ووصل العشرات من الانفصاليين إلى مقربة من معبر الكركارات، ووضعوا إطارات على الطريق، لمحاولة اعتراض الشاحنات المتوجهة إلى المعبر، ومنعها.

وأرسلت بعثة المينورسو الأممية، بداية الأسبوع الجاري، ثلاثة من عناصرها إلى عين المكان، للوقوف على حجم العرقلة، وفهم أسبابها من العناصر، التي تحاول تجميد الحركة في المعبر.

يذكر أن الجبهة الانفصالية كانت قد عادت، قبل أيام، إلى لعب ورقة الموارد الطبيعية، إذ أصدر مرصد تابع لها موقفا غاضبا من سعي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” إلى إنشاء ثالث محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الأقاليم الجنوبية، على مقربة من مساحات زراعية في مدينة الداخلة.