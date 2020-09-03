الإفراج عن جميع الأسرى: ترقب لبدء المباحثات الأفغانية المباشرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت كابول عن كل سجناء حركة طالبان الـ400 المتبقين تقريبا، باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطلاق سراحهم، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، في خطوة مهمة في عملية السلام في أفغانستان.

وأدى تأجيل إطلاق سراح مئات السجناء المتبقيين بدء المباحثات المرتقبة منذ أشهر بين الغريمين والمقررة في العاصمة القطرية، الدوحة.

وكتب الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، في تغريدة على "تويتر": "أطلقت الحكومة سراح آخر 400 سجين، باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا".

وأوضح أن "جمهورية أفغانستان الإسلامية استقبلت أفراد قواتنا الخاصة الذين كانوا محتجزين لدى طالبان، وبعد ذلك أفرجت الحكومة عن سجناء طالبان الـ 400 المتبقين، باستثناء عدد قليل يتحفظ عليهم شركاؤنا".

وأضاف أنّ "الجهود الدبلوماسية مستمرة ونتوقع أن تبدأ المحادثات المباشرة على الفور".

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وأكد مسؤولان في طالبان إطلاق سراح السجناء، مشيرين إلى أن السجناء الذين اعترضت عليهم فرنسا وأستراليا لا يزالوا محتجزين لدى الحكومة.

وقال مصدر في طالبان طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ "استراليا وفرنسا لديهما بعض التحفظات بشأنهم". وأضاف أن "إدارة كابول سترسلهم إلى قطر حيث سيتم احتجازهم خلال المحادثات الأفغانية".

وعارضت باريس وكانبيرا إطلاق سراح مسلحين على اللائحة مرتبطين بقتل مدنيين وجنود فرنسيين وأستراليين في أفغانستان. وإثر اكتمال صفقة التبادل، طالب مسؤولون أفغان ببدء المباحثات المباشرة مع طالبان على الفور.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون السلام، ناجية أنواري، إنّ "الحكومة الأفغانية أزالت كافة العقبات أمام بدء المباحثات المباشرة". وأضافت أنّ "الفريق التفاوضي في كامل الاستعداد الآن لحضور المباحثات".

وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، الهيئة المحلية التي تقود عملية السلام، فريدون خوزون، أنّ فريق التفاوض المدعوم من الحكومة الأفغانية "سيغادر للدوحة" الخميس. ولم يحدد موعد بعد لبدء المفاوضات المقررة في الدوحة.