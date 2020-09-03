"صحة دبي" ترخص 276 منشأة صحية جديدة و 3142 مهنيا صحيا منذ بداية 2020

الخميس 3 سبتمبر 2020

بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها من هيئة الصحة بدبي منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 276 منشأة صحية جديدة.



فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال نفس الفترة 3142 مهنيا صحيا.

وأكد الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص الذي يعد شريكا استراتيجيا للهيئة في تطوير القطاع الطبي في الامارة والنهوض به لترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وقال إن هيئة الصحة بدبي قامت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بترخيص 276 منشأة صحية جديدة بينها 3 مستشفيات و100 صيدلية و80 عيادة طبية خارجية و3 مراكز لجراحة اليوم الواحد ليصل عدد المنشآت الصحية العاملة في امارة دبي إلى 3398 منشأة طبية.

مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال نفس الفترة بترخيص 3142 مهنيا صحيا بينهم 643 طبيبا و1196 ممرضا وقابلة قانونية و987 مهنيا طبيا مساعد و20 مهني طب تقليدي وتكميلي وبديل ليصل عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الامارة حتى الآن 39988 مهنيا صحيا.

واستعرض الدكتور الحمادي الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الهيئة في مجال التنظيم الصحي وآلية منح التراخيص للأفراد والمنشآت الصحية ودور الهيئة الرقابي على المنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير العالمية في الخدمات المقدمة للمتعاملين موضحا الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتلبية احتياجات الأفراد المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص المهنية من خلال نظام "شريان" الخاص بتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.

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وذكر أن اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب الكتروني الى قطاع التنظيم الصحي التي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال واجراء الامتحانات الالكترونية أو الشفهية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية دعا الدكتور الحمادي الراغبين في الحصول على هذه التراخيص الى التقدم الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي بهذا الخصوص حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع واصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد استيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.

وأشاد بالدور المهم الذي يقوم بها القطاع الطبي الخاص في الامارة والتزامه بكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السمعة والريادة والتميز للإمارة من خلال ايجاد منظومة ونموذج صحي مبتكر على مستوى المنطقة.

وكانت هيئة الصحة بدبي قد أطلقت خدمة التراخيص الالكترونية للمهنيين الصحيين في امارة دبي ضمن جهودها المستمرة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة وسعادة المتعاملين.

وقد ساعدت الخدمة على اختصار وقت استلام الترخيص من 5 أيام الى استلام فوري اضافة الى توفير التكلفة المالية في حال فقدان أو تلف الترخيص المهني والتي كانت تستدعي التقديم لطلب إعادة إصدار الترخيص.

بينما تتوفر نسخة الترخيص حاليا بشكل دائم في النظام كما يمكن للمهني الصحي أو أية جهة أخرى التأكد من صحة معلومات وبيانات الرخصة من خلال الرابط المدون في الرخصة الإلكترونية الصادرة.