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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يصدر قرارا بمراجعة تمويل بعض المدن على خلفية الاحتجاجات والان مع التفاصيل
الخميس 3 سبتمبر 2020
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرارًا بمراجعة تمويل بعض المدن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدد من الولايات.
والإثنين الماضي، اتهم ترامب من وصفهم بـ"رؤساء بلديات وحكام ولايات يساريين متطرفين" بأنهم فقدوا السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن "الفوضويين" خرجوا عن السيطرة ولم يعودوا يسمعون قادتهم، وبينهم "جو البليد الذي تم إخراجه من قبوه".
واعتبر ترامب أنه لولا إصراره على إدخال الأمن الفدرالي إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أسمر من قبل الشرطة، لزالت تلك المدينة من الوجود، معربا عن شكره لعناصر الأمن الفدرالي والحرس الوطني.
وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة عقب مقتل جورج فلويد من أصول أفريقية البالغ من العمر 46 عاما بعد أن جثا شرطي من منيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مايو/ أيار الماضي.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، تشهد مدينة بورتلاند احتجاجات كل ليلة، وقالت الشرطة هناك إنها قامت بعدة اعتقالات بعد مقتل شخص بالرصاص مساء السبت الماضي.
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