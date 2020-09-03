شكرا لقرائتكم خبر عن المشيشي يتسلم مهام الحكومة ويتعهد بمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020 تسلم رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الخميس، مهمته رسميا، خلفا لإلياس الفخفاخ.

Advertisements وشدد المشيشي، في أول تصريح له عقب تسلم مهامه، على عزم حكومته محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن البلاد تعيش وضعا يتسم بعدم الاستقرار، وسنبذل جهدنا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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