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المشيشي يتسلم مهام الحكومة ويتعهد بمحاربة الإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 3 سبتمبر 2020

تسلم رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الخميس، مهمته رسميا، خلفا لإلياس الفخفاخ.

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وشدد المشيشي، في أول تصريح له عقب تسلم مهامه، على عزم حكومته محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن البلاد تعيش وضعا يتسم بعدم الاستقرار، وسنبذل جهدنا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

 

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