- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي يوقع 16 قتيلا من مليشيات إيران شرقي سوريا والان مع التفاصيل
الخميس 3 سبتمبر 2020
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران، إثر قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي، على شرق سوريا.
ووفق ما ذكره المرصد على موقعه الإلكتروني، فإن القصف الذي وقع فجر اليوم الخميس، استهدف مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات الواقعة في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
وأسفر هذا القصف عن سقوط تسعة قتلى في صفوف مليشيات طهران.
وعلى بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، استهدف قصف آخر، فجر اليوم، موقعا تابعا لميليشيات حزب الله العراقي.
وأوقعت هذه الغارات سبعة قتلى، في وقت قال المرصد إن العدد مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وحتى اللحظة لم تؤكد أو تنف إسرائيل هذه الغارات التي تأتي غداة قصف جوي استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي ومواقع إيرانية بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف جوي يوقع 16 قتيلا من مليشيات إيران شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.