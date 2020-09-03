اخبار العالم

تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ مايو الماضي 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ مايو الماضي  والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة السجون في تايلاند إصابة سجين بفيروس ، مضيفة أنه جرى نقله إلى مستشفى تديرها الإدارة.

وتعد هذه أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا يتم تسجيلها منذ 26 مايو الماضي.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تاويسليب فيسانيوثين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، القول اليوم الخميس إن نتيجة فحص السجين جاءت إيجابية.

وجاء في بيان لإدارة السيطرة على الأمراض إن السجين / 37 عاما/ تم سجنه في 26 أغسطس الماضي مع 32 سجينا أخرين.

وأضافت الادارة أن اختبارات الـ32 سجينا جاءت سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ مايو الماضي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا