شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة السجون في تايلاند إصابة سجين بفيروس كورونا ، مضيفة أنه جرى نقله إلى مستشفى تديرها الإدارة. وتعد هذه أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا يتم تسجيلها منذ 26 مايو الماضي. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تاويسليب فيسانيوثين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، القول اليوم الخميس إن نتيجة فحص السجين جاءت إيجابية. وجاء في بيان لإدارة السيطرة على الأمراض إن السجين / 37 عاما/ تم سجنه في 26 أغسطس الماضي مع 32 سجينا أخرين. وأضافت الادارة أن اختبارات الـ32 سجينا جاءت سلبية.

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