شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال النرويج لرئيسة الحكومة: "هل عندنا ما يكفي من الصابون؟" والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج لأطفال بلادها اليوم الخميس إنها واثقة أنه سيتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد وإن هذا المرض قد يصبح واحدا من الأمراض العديدة التي يتم تحصين الأطفال منها.

وكانت سولبرج تتحدث في ثالث مؤتمر صحفي تعقده للأطفال ولا يسمح فيه للكبار بتوجيه أسئلة إليها وذلك منذ بدأت الأزمة.

وقالت للأطفال إنها مرضت بالحصبة في صغرها وإن "هذا مرض يتم تحصين جميع الأطفال منه الآن" لكنها أضافت أنه كان مرضا في غاية الخطورة وهي صغيرة.

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ومن الأسئلة الأخرى التي وجهها لها الأطفال وتلقتها مسبقا عبر برنامج تلفزيوني للأطفال "هل عندنا ما يكفي من الصابون؟" و"هل تبقت أي أموال لدى النرويج بعد الجائحة؟" و"هل يمكن أن يكون لدينا مطهرات ذات رائحة لطيفة؟"

وقال كيل انجولف روبستاد وزير شؤون الأطفال والأسرة في المؤتمر الصحفي إن النرويج سيكون لديها ما يكفي من الصابون.

ورصدت النرويج 10871 إصابة بالفيروس و264 حالة وفاة.