شكرا لقرائتكم خبر عن 614 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 72 ألفا و154 حالة. كما أعلنت الوزارة في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 62 ألفا و668 .

وأفادت بإجرائها 67 ألفا و821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.