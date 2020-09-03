شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة نمساوية : قطر تموّل عمليات إطلاق الصواريخ على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

نقلت صحيفة نمساوية عن العميل جايسون جي بأن قطر تخطط لاستهداف دول أخرى عبر الميليشيات. وذكرت الصحيفة بأن العميل جايسون أكّد ضلوع قطر في عمليات تمويل من أجل إطلاق الصواريخ على المملكة، مؤكداً في الوقت نفسه تمويل الدوحة لمليشيا الحوثي الإرهابية بشكل مباشر.

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