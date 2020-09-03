شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار مستحقات.. أمريكا: لن ندفع لمنظمة الصحة والان نبدء بالتفاصيل
وتعتزم الولايات المتحدة ترك منظمة الصحة، ومقرها جنيف، في السادس من يوليو 2021 بعدما اتهمها الرئيس دونالد ترامب خلال أزمة تفشي جائحة كورونا بأنها أصبحت دمية في يد الصين. ورفضت المنظمة اتهامات ترامب.
وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة اليوم الخميس في رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق "نرجو الاطلاع على بياناتنا السابقة التي عبّرنا فيها عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب. نحن بانتظار أي تفاصيل جديدة، وسننظر فيها بعناية".
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