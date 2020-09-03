تحذير... ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها تحت مجلى المطبخ

الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار مجلى المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.وتشير مجلة "فرويندنين" الألمانية أن هناك ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة



أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائما تخزين تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل مجلى المطبخ عدة مرات في اليوم. زيادة على أن خطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جدًا.

وأشار نفس المصدر أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر غير مجلى المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.



بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ. ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغيرالموجود عليها. ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس، حسب ما ذكرت مجلة "فرويندنين".

مناشف الأواني



لفت نفس المصدر أنه من العملي جداً أن تتواجد مناشف الأواني بالقرب من مجلى المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما، لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت مجلى المطبخ فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.