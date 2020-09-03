بالصور: إطلالات ميلانيا ترامب تعرضها للسخرية!

وهذا ما حدث في 26 آب الماضي أثناء حضورها حدثاً يرتبط بالحزب الجمهوري في بالتيمور. واختارت لهذه المناسبة فستاناً باللون الفوشيا من توقيع Jason Wu.

ويبدو أن هذا لم يحظ بإعجاب الكثير من متابعيها حيث تساءل هؤلاء عن سبب اختيارها هذا التصميم. بل سخر منها بعضهم إلى حد التجريح. ويشار إلى انها تعرضت للموقف نفسه في تموز الماضي خلال الاحتفال بالاستقلال.



وحينها ارتدت ميلانيا فستاناً متوسط الطول من توقيع Alexander McQueen وبلغ سعره أكثر من 4 آلاف دولار. وكانت نقشة الفستان التي تمثل نساء يقمن بالرقص موضوع سخرية الكثيرين.