درجال يؤكد لأندية الانبار المصادقة على التعليمات الجديدة الخاصة بإجازة تأسيس الأندية

رياضة 2020-09-03 | 13:07 54 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال خلال لقائه اندية محافظة الانبار، على المصادقة على التعليمات الجديدة الخاصة بإجازة تأسيس الأندية.

وذكر يان للوزارة ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اكد خلال لقائه رؤساء وممثلي أندية محافظة الأنبار ، بحضور المحافظ د. علي فرحان المصادقة على التعليمات الجديدة الخاصة بإجازة تأسيس الأندية". وأوضح ان "الوزير شدد على ضرورة تنظيم العمل الاداري والفني كوّن المرحلة القادمة ستشهد اتمام جميع المعلومات الخاصة بالأندية والاتحادات وارتباطها مع الوزارة ضمن النظام الذي تعمل عليه وسيتم انجازه قريباً".

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