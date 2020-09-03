بغداد والرياض تدرسان فتح خط نقل بحري وثلاث خطوط جوية

وقال بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الشبلي "التقى السفير السعودي في العراق عبد العزيز بن خالد الشمروخي لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات النقل كافة البحرية والبرية والجوية"، مبيناً أن الوزير "ناقش إمكانية فتح نقل بحري بين السعودية والعراق وكذلك اقتراح اتفاقية فتح الخط الجوي مع مطار الدمام إضافة إلى مطاري جدة والمدينة".وأضاف البيان أن "السفير السعودي أبدى دعم المملكة العربية السعودية للعراق في مجال تفعيل النقل في القطاعات الأخرى، كما قدم دعوة رسمية إلى وزير النقل لزيارة المملكة"، لافتاً إلى أن الشبلي "رحب بالدعوة وقدم درع الوزارة كتذكار إلى سعادة السفير".

ونقل البيان عن الشبلي قوله، إن "الوزارة بنهجها الجديد تسعى للانفتاح على دول الجوار "، مضيفاً أنه "تم تشكيل لجنة تعتمد آلية جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرر الحدودي بين العراق والسعودية وتعزيز التعاون بين البلدين".



وأشار الشبلي إلى أن "المعبر سيكون نقطة مهمة للتبادل التجاري ونقل المسافرين من المعتمرين والحجيج في أقرب وقت خدمة للجانبين".