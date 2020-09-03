تناول الطعام في هذا الوقت يزيد السعرات الحرارية أكثر

ووجدوا أنه في المتوسط، حصل كل من شملهم الاستطلاع على حوالي 40٪ من سعراتهم الحرارية اليومية بعد الساعة 6 مساء، على الرغم من اختلاف العادات الفردية بشكل كبير.
وبحسب موقع "إنسايدر" تبين أن أولئك الذين حصلوا على نسبة أعلى من إجمالي السعرات الحرارية في المساء، كانوا أكثر عرضة للحصول على المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم بأكمله.
وتبين أنه من المرجح أيضا أن تكون جودة الغذاء أقل لمن يتناولون الطعام في المساء، لأنهم يتناولون الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية والكحول، وعدد قليل من حصص الأطعمة الغنية بالمغذيات.
ويدعم هذا البحث دراسات بينت أن توقيت الأكل يؤثر على العمليات الفيسيولوجية مع أنماط الأكل غير المنتظمة، مثال على ذلك فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة.
وتساعد هذه النتائج خبراء التغذية على مساعدة الناس لتحسين وجباتهم الغذائية فقط عن طريق تغيير توقيت تناول الطعام.
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