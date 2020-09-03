بصيص أمل.. والده: هناك إمكانية لبقاء ميسي مع برشلونة

ويتواجد خورخي والد ميسي والذي يعمل كوكيل أعماله في مدينة " برشلونة " منذ صباح يوم أمس، الأربعاء، من أجل الاجتماع مع إدارة النادي الكتالوني ومناقشة مستقبل ابنه.

وبحسب التقارير الإخبارية كانت هناك حالة من التفاؤل بعد انتهاء الاجتماع لدى إدارة برشلونة مع خورخي، في إمكانية بقاء الأرجنتيني في الموسم المقبل.



وعلى الرغم من طلب ميسي الرحيل عن برشلونة عن طريق فاكس قد أرسله إلى النادي الكتالوني في الأيام القليلة الماضية، وتمرده على حضور التدريبات الجماعية تحت قيادة، رونالد كومان.

إلا أنه يبدو هناك انفراجة كبيرة في المفاوضات بين الطرفين وإمكانية بقاء ميسي، وهو ما كشفت عنه شبكة "كواترو" الإسبانية التي نجحت في الحصول على تصريح من والد الأرجنتيني حول إمكانية بقاءه مع برشلونة، وقال: "نعم، ندرس الأمر بالفعل".



وعن لقاءه ببارتوميو في النادي يوم أمس وكيف كان الاجتماع، رد خورخي: "كان اجتماعاً جيداً جداً".

وكان بارتوميو خلال اجتماع مع خورخي قد قدم له عرضاً لتجديد عقد ميسي مرة أخرى مع برشلونة، ورفض مناقشة فكرة بيع أو رحيل الأرجنتيني مجانًا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الشبكة الإسبانية في النهاية بأن ليونيل ميسي قد ظهر يوم أمس للمرة الأولى بعد غياب طويل، حيث كان متواجداً في منزل صديقه، لويس سواريز، لتناول العشاء.