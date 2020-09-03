الحلبوسي يبدي استعداد مجلس النواب لدعم لجنة تعويض المتضررين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم، رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات".

وأكد الحلبوسي، وفقاً للبيان، على "ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، متابعاً أن "مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها".