تركيا تعبد طرقا وعرة لتسهيل عدوانها على شمال العراق

أفاد سكان قرى شمال محافظة دهوك في كردستان العراق، الخميس، بأن آليات عسكرية تركية بدأت بتعبيد طرقاً وعرة في الإقليم كانت تعيق تقدم قوات أنقرة.

وقال شهود عيان من أهالي قرى في شمال ناحية دركار بقضاء زاخو بالمحافظة، لـ"العين الاخبارية"، إن الآليات التركية بدأت بفتح الطرق البرية الوعرة بين الوديان والجبال والتي تمركزت عليها قوات برية بعد العملية العسكرية الأخيرة في كردستان.

وأضاف شهود عيان أن الآليات التركية بدأت بشق طريق بين منطقة وادي بساغا وجبل خامتير الاستراتيجي المطل على ناحية دركار شمال شرق قضاء زاخو.

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ورغم المناشدات والاحتجاجات الرسمية التي رفعتها حكومة بغداد ضد الاعتداءات التركية، ما زالت أنقرة غير مكترثة لسياسات حسن الجوار والمواثيق الدولية التي نصت على احترام سيادة البلدان.

وتشن القوات التركية منذ أكثر من 4 أشهر وبشكل متكرر، عمليات برية وجوية داخل الشريط المحاذي لحدود إقليم كردستان بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أردوغان.

وتسببت العمليات العسكرية في سقوط العشرات من القتلى والجرحى بين صفوف سكان القرى وعناصر الأمن العراقية فضلا عن الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.