وزير دفاع اليابان يدعم ترشح "سوجا" ولا يخفي حلمه المؤجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الخميس، تأييده ليوشيهيدي سوجا، المرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد وصفت في البداية كونو بأنه مرشح محتمل للمنصب، ويفكر في خوض السباق على خلافة آبي، لكنه عدل عن الفكرة بعد إعلان سوجا ترشحه.

لكنه لم يخف نيته في أن يترشح في المستقبل للمنصب، بقوله "سأصبح رئيسا للوزراء يوما ما".

وقال كونو في مقابلة مع رويترز: "من المهم احتواء كوفيد-19 ونحتاج في الوقت نفسه إعادة تشغيل الاقتصاد".





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وأمس الأربعاء، أعلن سوجا عزمه خوض انتخابات الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، لاختيار زعيم جديد، متعهدا بالتمسك بسياسات آبي.

ودائما كان يُنظر لسوجا البالغ من العمر 71 عاما، على أنه خليفة محتملة لشينزو آبي الذي استقال الأسبوع الماضي لأسباب صحية.

ولسنوات عمل سوجا مستشارا مقربا لشينزو آبي، ومتحدثا باسم الحكومة.

ويحظى سوجا بدعم عدة أجنحة بالحزب، بما يشمل الجناح الذي ينتمي إليه كونو، ليصبح بذلك الأوفر حظا.

وستُجرى انتخابات زعامة الحزب يوم 14 سبتمبر/أيلول، وسيكون تولي الفائز برئاسة الوزراء أمرا مؤكدا بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب.

