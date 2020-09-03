جميع سجناء طالبان خارج القضبان..وهذه القلة مستثناة

أعلنت كابل، اليوم الخميس، إطلاق سراح كافة سجناء حركة طالبا، تقريبا، من السجون، في خطوة مهمة على طريق عملية السلام في أفغانستان.

لكن قلة من سجناء طالبان رفضت فرنسا وأستراليا الإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحكومة أفرجت عن آخر 400 سجين، باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا".

وأشار إلى أن كابول تنتظر بدء محادثات السلام مع طالبان "بسرعة".