تزوير وغسل أموال.. ضبط 5 قضايا متنوعة بقيمة 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تنوعت ما بين (نصب واحتيال على المواطنين، تزوير أوراق، مخالفات مطابع- تحويلات مالية غير مشروعة- غسل أموال) مُتهم فيها عدد (6) أشخاص.. ضُبط فيها مستندياً قرابة (8 ملايين جنيه، 600 ألف دولار أمريكي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.